Belçikalı senatörden Kuran hakkında suç duyurusu

Belçika'da aşırı sağcı parti Flaman Çıkarı'nın (VB) senatörü Anke Van dermeersch, "askeri bir el kitabı" dediği Müslümanların kutsal kitabı Kuran'la ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Belçika eski güzellik kraliçesi ve avukat Van dermeersch, pazar günleri yayımlanan De Zondag gazetesindeki röportajında, Kuran'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu öne sürdü.

Kuran'daki ayetlerde "kafirlerin öldürülmesinin emredildiğini" iddia eden Van dermeersch, kutsal kitapta şiddet çağrısı yapıldığını savundu.

Belçikalı senatör,"Kuran'ın yarattığı tehlike konusunda toplumu uyarmak için AİHM'e başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Van dermeesch Kuran'ın yasaklanmasını değil, utsal kitabın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) açısından gözden geçirilmesini talep edeceğini söyledi.

İslam dinine karşı "takıntısı" bulunmadığını söyleyen Anke Van dermeesch, Kuran'da "kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve tecavüzün savunulduğunu" öne sürdü.

Belçikalı politikacıya göre, Müslüman kadınların büyük bölümü, 'sosyal baskı yüzünden başörtüsü takmak zorunda kalıyor'. Van dermeesch, bu nedenle '18 yaşından küçük kadınların başörtüsü takmasının yasaklanmasını' da istedi.

Anke Van dermeesch'in Kuran'la ilgili şikayet kararı, aşırı sağ kesimde olumlu karşılık bulurken, muhafazakar Hristiyan kesimlerden tepki görüyor.

Hollanda'da yayımlanan muhafazakar eğilimli De Dagelijkse Standaard gazetesi, bu kararı "tuhaf" diye değerlendirdi. Gazete, aşırı sağcı politikacının Kuran'la ilgili kararını alaycı bir dille eleştirdi.

Gazeteye göre Van dermeesch, İslam'ı bir din ve dünya görüşü olarak eleştirmenin bir adım ötesine geçerek, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i bile geride bıraktı.

Hukukçular ise, Anke Van dermeesch'in, "AİHS ile güvence altına alınmış hakların ihlal edildiği gerekçesiyle" Avrupa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı bulunduğuna işaret ediyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Hollandalı bir hukukçu, daha önce benzer bir tartışmanın Hristiyanların kutsal kitabı İncil'le ilgili yapıldığını anımsattı.

Hollanda'da muhalefetteki koyu Protestan inancına sahip Toplumcu Reform Partisi (SGP), "İncil'in emirlerine ters düştüğü" gerekçesiyle kadınları yönetime almıyordu.

Bunun üzerine kadın üyeler konuyu AİHM gündemine taşıdı. Mahkeme, SGP'nin tutumunu "kadınların eşit yurttaşlık hakkının ihlali" olarak değerlendirdi.

İslam'ı Avrupa toplumu için "en büyük risk" olarak tanımlayan Anke Van dermeesch, birkaç hafta önce yayımlanan kitabı ile yine tartışmaların odağına oturmuştu.

Belçikalı senatör, anılarını kaleme aldığı "A.N.K.E, politiek in correct" adlı kitabın kapağında, topuklu kırmızı ayakkabı ile Kuran'ın üzerine basan bir kadın fotoğrafına yer verildi.

Van dermeesch, bu fotoğrafı "Kuran'daki kadınlara yönelik ayrımcılığı protesto etmek için koyduğunu" söyledi.

Belçikalı Müslüman politikacılar, Kuran'ın çiğnendiği kitap kapağı ile ilgili suç duyurusu kararı aldı.

Anke Van dermeesch, De Zondag gazetesindeki röportajında, "Kuran'ın tamamını okudunuz mu?" sorusuna, "Hayır, sadece ilgilendiğim konulardaki bölümleri okudum" karşılığını verdi.

Belçika'nın Anvers kentinde 1972 yılında doğan Anke Van dermeesch, 1991 yılında güzellik kraliçesi seçilmişti.

Hukuk eğitimin ardından 1999 yılında Flaman Liberal Demokrat Parti'de siyasete atılan Van dermeesch, daha sonra aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi'ne geçti.

Anke Van dermeesch, Federal Parlamento'da senatörlüğün yanı sıra, Flaman Parlamentosu'nda da milletvekili olarak görev yapıyor.