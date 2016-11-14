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BBC Türkçe

Belçikalı rahiplere insan kaçakçılığı suçlaması

Rahipler, Afrika ve Asya'dan "papaz eğitimi" için ülkeye getirdikleri gençleri sahte belgelerle Belçika'da tutmak ve ücretsiz çalıştırmakla suçlanıyor

14 Kasım 2016 20:37

Belçika'nın Gent Savcılığı, Augustijnen Manastırı'nda görevli rahipler hakkında "insan kaçakçılığı" nedeniyle dava açtı.

Rahipler, Afrika ve Asya'dan "papaz eğitimi" için ülkeye getirdikleri gençleri sahte belgelerle Belçika'da tutmak ve ücretsiz çalıştırmakla suçlanıyor.

Savcılık, 2014 yılında Afrika kökenli bir gencin şikâyeti üzerine manastır hakkında soruşturma başlatmıştı.

Papaz eğitimi almak amacıyla Belçika'ya getirildiğini belirten Afrika kökenli şikâyetçi, iki yıl boyunca ücretsiz olarak manastır işlerinde çalıştırıldığını öne sürdü.

Çalışma müfettişleri tarafından yapılan incelemede, manastırın bu yolla Togo, Benin, Fildişi Sahilleri ve Vietnam'dan 19 genci Belçika'ya getirdiğini saptadı.

Müfettişler, gençlerin Gent ve Leuven kentlerindeki manastırlarda bedava çalıştırıldığını ve bazılarının manastırı terk etmek zorunda kaldığını belirledi.

Çalışma müfettişleri, Afrika'ya dönen bazı kurbanlarla da temas kurdu. Onlar da rahipler hakkında suçlayıcı ifadelerde bulundu.

Müfettiş raporunda, rahiplerin, ülkeye getirilen gençlerin sahte belgelerle uzun süre Belçika'da kalmasını sağladığı da belirtildi.

Gent İş Mahkemesi, rahip Paul de Wit ile iki diğer manastır yetkilisi hakkında insan ticareti, dolandırıcılık ve sosyal sömürü suçlamasıyla dava açtı.

Rahiplerin avukatları, suçlamaları reddederek, yapılan faaliyetlerin, "eğitimin bir parçası" olduğunu öne sürdü.

Avukatlara göre bu, cemaat bünyesinde çok uzun zamandan beri devam eden bir gelenek. Avukatlar, "Öyle görünüyor ki, bu gelenek şimdilerde insan ticareti ve sosyal suç olarak görülüyor" dedi.

Dava, 23 Kasım'da Gent Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme, rahipler hakkında ceza dava açılıp açılmamasına karar verecek.

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