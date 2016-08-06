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Spor

Belçikalı paralimpik atlet Vervoort: Rio'dan sonra ötanazi ile yaşamıma son vermeyi düşünüyorum

"Çektiğim ağrılardan dolayı bazı günler on dakikadan fazla uyuyamıyorum"

06 Ağustos 2016 15:29

Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, 7-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak paralimpik oyunlarından sonra ötanazi ile yaşamına son vereceğini duyurdu.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda el pedallı bisiklet ile 100 metre yarışında altın madalya kazanan 37 yaşındaki Marieke Vervoort, tedavisi imkânsız bir hastalığın pençesinde. Vervoort'un vücudu yenileme özelliğini kaybettiği için ağrıları her gün daha artıyor ve güçten düşüyor. Şu anda yaşama bağlanmak için tek gerekçenin Paralimpik Oyunları olduğu söyleyen kadın sporcu, oyunlardan sonra ülkesinde yasal olan ötanazi ile yaşamına son verilmesi için başvuru yapmayı düşündüğünü belirtti.

Vervoort, bu konuda bütün işlemleri tamamlamış. Fikrini değiştirecek bir gelişme olmazsa gönüllü olarak yaşama veda edecek.

Sabredilmez ağrılar çektiği için bazı günler on dakikadan fazla uyuyamadığını söyleyen Vervoort, geceleri çok kez baygınlık geçirdiğini, bu durumlarda başından ayrılmayan köpeğinin yüzünü yalayarak kendisini ayılttığını anlattı. Son kararını 2016 Rio Olimpiyatlarından sonra verecek olan talihsiz sporcu, cenaze törenini de planlarken, dini tören ile cenaze sonrası pasta ikram edilmemesini istedi. "Cenazeme gelenler beni hatırlamak için bir kadeh şampanya içsin yeter" dedi.

 

 

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