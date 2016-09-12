Belçikalı paralimpik atlet: Ölmeye hazır değilim

Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Belçikalı atlet Marieke Vervoort, tedavisi olmayan kas erime hastalığı yüzünden bir gün ötenazi ile yaşamına son vereceğini ama buna henüz hazır olmadığını söyledi.

Tekerlekli iskemle ile 400 metre yarışında Cumartesi günü ikinci gelerek gümüş madalyayı alan Vervoort, 2008 yılında ötenazi yaptırabilmek için gereken belgeleri imzalamıştı.

Ötenazi Belçika'da tedavisi mümkün olmayan hastalar için yasal bir seçenek.

Belçika medyası Marieke Vervoort'un Rio'dan sonra hayatına son verebileceği haberlerine yer vermişti ama atlet düzenlediği basın toplantısında henüz ölmeye hazır olmadığını söyledi.

Vervoort "Hâlâ her anın tadını çıkarıyorum. Kötü günlerimin iyi günlerimden daha fazla olmaya başladığı bir anda ötenazi belgelerim hazır. Fakat henüz o gün gelmedi" diye konuştu.

37 yaşındaki atletin, tedavisi mümkün olmayan kas erimesi hastalığı, sürekli ağrı, nöbetler, bacaklarda his kaybına yol açıyor ve uyku uyumasını büyük ölçüde engelliyor.

Vervoort'un hastalığı daha 14 yaşında teşhis edilmiş ve hayatını sürekli bir mücadeleye dönüştürmüştü.

Bu mücadeleden Vervoort, büyük bir başarıyla çıktı. Londra Olimpiyatlarında tekerlekli iskemle ile 100 metrede altın ve 200 metrede gümüş madalyayı aldıktan sonra Rio'da 400 metrede gümüşe hak kazandı.

Fakat bu yarışlara hazırlanmak için yaptığı idmanlar onu çok zorluyor. Vervoort Rio'nun son olimpiyatı olacağını söyledi.

Atlet BBC'ye, "İçimde 'Yaşasın gümüş madalyayı aldım' duygusu var. Fakat bu madalyanın bir de öbür yüzü var, çekilen acı ve spora elveda demenin üzüntüsü. Çünkü sporu seviyorum, spor benim hayatım" diye konuştu.

Ötenazinin mümkün olmasının kendisine devam etme gücü verdiğini söyleyen Vervoort, bu yöntemle hayata son vermenin "cinayet" gibi düşünülmemesi gerektiğini de söyledi:

"Bu ihtimal insanlara bir huzur hissi veriyor. Kaldıramadığım noktaya geldiğimde ötenazi belgelerim hazır diye düşünüyorum."