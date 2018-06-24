Belçikalı model Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nda çıplak poz verdi

Daha önce Luxor'daki Karnak Tapınağı'nda çıplak poz verdiği gerekçesiyle Mısır'da gözaltına alınan Belçikalı model Marisa Papen, bu kez de Yahudiler için kutsal sayılan "Ağlama Duvarı"nda çıplak olarak objektiflerin karşısına geçti.

Papen, İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü kutlamaları sırasında, Ağlama Duvarı'nın yakınında fotoğrafçı Mathias Lambrecht için soyundu.

3 gün boyunca Tel Aviv ve Kudüs'te çıplak pozlar veren 26 yaşındaki model, "din ve siyaset sınırlarını olabildiğince zorlamak istediğini" söylüyor.

Papen'in, Yahudilerin kutsal mekanında çıplak poz vermesinin nasıl bir etki yaratacağı konusunda hiçbir fikri yok.

Belçikalı model, "İnsanları provoke edeceğimizin farkındayım ama kötü bir niyetimiz yoktu. Kudüs, kültürlerin karıştığı bir şehir. Herkesin istediği şeye inanabileceğini ifade etmek istedik" diyor.

Marisa Papen'in çıplak fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Mathias Lamrecht'in "Kurtuluş Yolu" adını verdiği sergide izleyicilerle buluşacak.

Lambrecht serginin, "bireysel özgürlüğün herşeyin üzerinde olduğu" mesajını verdiğini belirterek, Papen'in verdiği pozların bu mesajı en iyi şekilde yansıttığını söylüyor.

Sergi, Hollanda'nın Knokke kentindeki Frank Rose Galeri'de Eylül sonuna kadar görülebilecek.

Marisa Papen, Nisan 2017'de fotoğrafçı Jesse Walker'e, Luxor'daki Karnak Tapınağı'nda çıplak poz verdiği gerekçesiyle Mısır polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Belçikalı model, bir gece nezarette tutulduktan sonra, mahkemede "çıplak olmadığını ten rengi iç çamaşırı ile dans ettiğini" söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı.