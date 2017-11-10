Belçikalı kadın pilot 55 gündür uçuş izni bekliyor

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA) - BELÇİKALI amatör pilot Valérie Dereymaeker, tek motorlu uçakla Güney Afrika’ya yapacağı uçuş için 15 Eylül’de geldiği Türkiye’de uçuş izninin verilmesini bekliyor. Bu konuda birçok yere başvurduğunu belirten kadın pilot, ‘Neden bekletildiğim konusunda ne yazık ki bilgi alamıyorum. Kış yaklaşıyor. Çok zaman kaybettiğim için bu turu tamamlamam tehlikeye girdi” diye konuştu.

Amatör pilot olan Valérie Dereymaeker, son iki yıldır dışı bez kaplama, tek motorlu Piper Cub tipi uçakla uzun uçuşlar yapıyor. Uçuşlarını ‘Lady Bush Pilot’ adını verdiği bloğunda yayınlıyor. Aynı zamanda iş kadını olan Dereymaeker, Eylül ayı başında Brüksel’den Güney Afrika’ya gitmek üzere yola çıktı. 15 Eylül’de Sofya’dan havalandı ve Çorlu Havalimanı’na indi.

UÇUŞU YASADIŞI SAYILDI

Valérie Dereymaeker Türkiye’ye indikten sonra Çorlu’da gümrük işlemlerini yaptırdı. Ancak İngilizce bilmeyen personel ile anlaşmakta büyük zorluk çekti. Beş saat boyunca beklemesinin ardından kendisine uçağının gece burada kalamayacağının bildirilmesi üzerine Çorlu’daki yetkililerin önerisiyle ‘uçuş planı’ çekti ve İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı’na gitti. Amacı burada uçağının bakımlarının yapılması ve sonrasında yola devam edebilmekti.

\"ELİMDE RESMİ UÇUŞ PLANIM VAR\"

Bakımlar yapıldıktan sonra tekrar uçuş izni için başvurdu. Ancak Belçikalı kadın pilota bir türlü uçuş izni verilmedi. Valérie Dereymaeker, “Benim kural dışı olarak Çorlu’dan Hezarfen’e uçtuğum söylendi. Elimde resmi uçuş planım var. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) onaylı planla uçtum. Bunları göstermeme rağmen bir türlü buradan gidemiyorum” dedi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Uçağının bez kaplama olduğu için uzun süre dışarıda kalamayacağını belirten Valérie Dereymaeker, “Bu bekleyiş sırasında işlerimi takip için arada Belçika’ya gidip gelmek zorunda kaldım. Uçağım yağmur veya kar yağışına dayanamaz. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum” dedi.

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