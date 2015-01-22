Belçika Flaman Menfaati Partisi eski lideri Kur'an için 'kötülüklerin tüm kaynağı' dedi

Irkçı ve İslam karşıtı eski Flaman Menfaati Partisi lideri Filip Dewinter, Belçika Parlamentosu'nun "Camiler ve radikalleşme" konularının görüşüldüğü oturumunda, İçişleri Bakanı Jan Jambon'a soru sormak üzere kürsüye çıktı.

Konuşması sırasında, elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldıran Dewinter, "Birçok fenalığın nedeni, tüm kötülüklerin kaynağı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, öldürme müsaadesinin Kur'an-ı Kerim'den alındığını öne süren Dewinter, Belçika'nın camileri finanse edip ülke dışından gelen imamları görevlendirmemesi gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı: Tüm topluma hakaret ediyorsunuz

İçişleri Bakanı Jan Jambon ise Dewinter'ın sözlerini kınayarak, "Bu ülkede birçoklarının büyük saygı duyduğu ve hatta kutsal gördüğü kitabı, burada elinizle kaldırmış sallıyorsunuz ve bütün bu topluma hakaret ediyorsunuz" diye konuştu.

Flaman Milliyetçi (N-VA) Partisi mensubu Jambon, Belçika'daki Müslümanlar arasında radikal unsurlar bulunduğunu ve bunlarla hep birlikte mücadele etmek istediklerini, fakat Dewinter'in İslam'la ilgili sözlerine katılmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Türk kökenli milletvekili: Çok çirkin girişim

Türk kökenli federal milletvekili Veli Yüksel yaptığı açıklamada, "Parlamentoda çok çirkin bir girişim sergilendiğini anlattı.

Tahriklere kapılmamak gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Irkçı partinin amacı Müslüman toplumunu kışkırtmak. Sonra kalkıp 'şiddete başvuruyorlar, eleştiriye açık değiller ve ifade özgürlüğünü kabul etmiyorlar' diye eleştirecekler" dedi.

Belçika Parlamentosunda geçmişte hiçbir dinin kutsallarıyla bu şekilde alay edilmediğine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Kuran-ı Kerim'e saldırıya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ama onların istediği şekilde tahriklere de gelmemek gerekiyor. Onlar ilgi odağı olmak ve taşkınlık çıkarmak istiyor. Buna izin vermemeliyiz ama bu tür çıkışları kabul etmediğimizi medenice ifade etmeliyiz."