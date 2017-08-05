Belçikalı bakan Türk vatandaşlığından çıkıyor

Belçika Hükümeti'nde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi Zuhal Demir, Türkiye'de her şeyin tersine gittiğini söyleyerek Türk vatandaşlığından çıkacağını söyledi.

artıgerçek'te yer alan habere göre, çifte vatandaşlık sahibi Demir, "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı."

Zuhal Demir kimdir?

Zuhal Demir 12 Mart 1980 tarihinde, Tunceli ve Elâzığ kökenli maden işçisi bir babanın üçüncü çocuğu olarak Belçika'nın Genk şehrinde doğdu. 1998-2003 tarihleri arasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördü. 2003-2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk Yüksek Lisansına devam etti.

Demir 2001'de milletvekili olarak Belçika Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 24 Şubat 2017'de Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Parti Meclisi, Elke Sleur'un istifası ile boşalan yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevine Zühal Demir'in getirilmesini oy birliği ile kabul etti.