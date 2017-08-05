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Dünya
Deutsche Welle

Belçika'dan zehirli yumurta konusunda itiraf

Belçikalı bir yetkili, özellikle Almanya'yı etkileyen fipronil maddesi bulaşmış yumurtalarla ilgili durumu haziran ayından beri bildiklerini, ancak yolsuzluk soruşturması sebebiyle sessiz kaldıklarını itiraf etti.

05 Ağustos 2017 21:20

Belçikalı bir yetkili, Almanya'da bazı market zincirlerinin zehirli fipronil maddesi bulaşmış yumurtaları toplatmasına ve belirli bir süre yumurta satışını durdurmasına neden olan skandal hakkında konuştu.

Belçika'nın gıda sağlığı ajansından (AFSCA) Katrien Stragier, cumartesi günü Hollanda televizyonu VRT'ye yaptığı açıklamada, zehirli fipronil maddesinin tavukçuluk sektöründe olası bir sorun teşkil ettiğini haziran ayının başından beri bildiklerini söyledi.

Bu bilgi kendilerine ulaşır ulaşmaz soruşturma başlattıklarını ifade eden Stragier, olayda bir dolandırıcılık şüphesi gördükleri için durumu savcılığa da haber verdiklerini belirtti.

Stragier, "O andan itibaren soruşturmanın gizliliği ön plana çıktı. İnsanların kamu sağlığı ile ilgili soruları olduğunu anlıyoruz ve onları da yanıtlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kümes hayvanlarında kullanımı yasak

Fipronil, hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı. Fipronil maddesinin tavuklar gibi insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.

Almanya'nın ucuz marketler zinciri Aldi ve Lidl, zehirli fipronil maddesi bulaştığı şüphesiyle yumurta satışını durdurdu. Belçika'da ve Hollanda'da da birçok süpermarket yumurtaları raflardan kaldırırken, Hollandalı yetkililer yapılan testler sonucu 180 işletmeyi kapattı. Hollanda'nın gıda kurumu (NVWA), kapatılan işletmelerden 138'inin kapalı kalacağını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DÇ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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