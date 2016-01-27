Belçika’dan Yunanistan’a: Sığınmacıları denize geri itin, kriz çözülsün

Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yannis Muzalas, Belçikalı bir bakanın, Avrupa'daki krizinin çözümü için sığınmacıların teknelerinin denize geri gönderilmesini önerdiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Newsnight'a konuşan Yannis Muzalas, Amsterdam'da gerçekleştirilen AB zirvesinde bir araya geldiği Belçikalı bakanın, "Sadece mültecileri denize geri itin. Yasanın dışına çıkmanız umrumda bile değil. Bu yasadışıysa da bunu umursamıyorum. Sadece onları geri itin" dediğini iddia etti.

Amsterdam'daki görüşmelere, Belçika adına, Göç ve İltica Bakanı Theo Francken katılmıştı. Amsterdam'daki görüşmelerin gayri resmi yapıldığını belirten Belçika hükümeti, Francken'in iddia edilen açıklamayı yapıp yapmadığının bilinmediğini söyledi.