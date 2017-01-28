Belçika'dan Türkiye'ye 'yetersiz iş birliği' suçlaması

Belçika Federal Polisi Uluslararası İşbirliği Direktörü Peter De Buysscher, Türk makamlarını cihatçıların iadesi konusunda "isteksiz davranmakla" suçladı. Buysscher, Türkiye'nin 35 iade dosyasından 21'inde Belçika'yı geç bilgilendirdiğini öne sürdü.

Belçika Parlamentosu Brüksel Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Zaventem Havaalanı saldırısının zanlılarından Brahim el Bakroui'nin Türkiye'den sınır dışı edilmesi ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Komisyon, Belçika'nın Ankara'daki irtibat subayı Sebastian Joris ile Federal Polis Uluslararası İşbirliği Direktörü De Buyschher'i dinledi.

Her iki yetkili de, "zanlıların iadesi konusunda Türk makamları ile çalışmanın zor olduğunu" dile getirdi.

Uluslararası İşbirliği Direktörü De Buyschher, Türk otoritelerin gözaltı ve sınır dışı konularında Belçika'yı zamanında bilgilendirmediğini öne sürdü. Belçikalı yetkili, Ankara'nın iade ve gözaltılara ilişkin bir çok soruya da yanıtsız bıraktığını söyledi.

De Buysscher, Türk makamlarının İnterpol resmi elektronik haberleşme hattını kullanmayı reddettiğini, bu nedenle 35 iade dosyasından 21 konusunda kendilerine çok geç haber verdiğini ileri sürdü.

Belçikalı yetkili, "Yani şu anda 21 potansiyel Brahim el Bakroui daha var" dedi.

Belçikalı yetkili, Türk makamlarının iş birliği konsundaki isteksizliğine ilişkin ellerinde en az 27 belge bulunduğunu söyledi. Ankara'nın, Brüksel saldırıları zanlısı el Bakroui hakkındaki sorulara 6 ay sonra "anlamsız cevaplarla" karşılık verdiğini savundu.

Belçika'nın Türkiye'deki irtibat subayı Sebastian Joris de, el Bakroui'nin iadesi konusunda Türk makamlarını eleştirdi. Zanlının, Türkiye'nin gözetiminde olduğunu söyleyen Joris, kendisine "acil durum" uyarısı yapılmadığını söyledi.

Saldırılar sonrası İçişleri Bakanı Jan Jambon tarafından görevini yapmamakla suçlanan Joris, o dönemde tatilde olmasına rağmen gerekeni fazlasıyla yaptığını savundu.

Brüksel Zaventem Havaalanı'nda geçen yıl 22 Mart'ta intihar saldırısı düzenleyen Brahim el Bakroui, Temmuz 2015'te Suriye'ye geçmek isterken Gaziantep'te gözaltına alınmıştı.

Türkiye tarafından 14 Temmuz 2015'de sınır dışı edilerek Hollanda'ya gönderilen zanlı, Amsterdam Schipol Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünün ardından serbest bırakıldıktan sonra, ortadan kaybolmuştu.

Saldırı sonrası Belçika makamlar, sınır dışı edilen el Bakroui ile ilgili Türkiye'nin kendilerine geç haber verdiğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iddiaya tepki göstererek, Türkiye'nin iade konusunda hem Belçika hem de Hollanda'yı anında bilgilendirdiğini söylemişti.

Dönemin Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teyit etmişti.

Hollandalı bakan, 14 Temmuz' 2015 günü saat 10.21'de, içinde el Bakraoui'nin de bulunduğu Amsterdam uçağının kalkışından 20 dakika önce Ankara'nın, Hollanda Büyükelçiliği'ni, "acil kodlu" elektronik posta mesajı ile bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Van der Steur, Belçika polisinin Hollanda makamlarına 15 Temmuz'da başvurduğunu, o sırada Hollanda polisinde kaydı bukunmayan zanlının çoktan izini kaybettirdiğini belirtmişti.

Bunun üzerine Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Ankara'daki irtibat subayı Joris'in ihmali üzerine geç bilgilendirildiklerini söylemişti.