Belçika’dan Şevval Sam’a Zeki Müren yasağı

Belçikalı edisyon şirketi, Zeki Müren’in ünlü ‘Ne me Quitte Pas’ şarkısını izinsiz Türkçe’ye çevirdiği iddiasıyla Şevval Sam’ın o sözleri söylemesine izin vermedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zeki Müren’in 1970 yılında Jacques Brel’in dünyaca ünlü Fransızca aşk şarkısı ‘Ne me Quitte Pas’ya Türkçe söz yazarak söylediği ‘Beni Terk Etme’, 46 yıl sonra kriz çıkardı. ‘İşte Benim Zeki Müren’ albümü için Enrico Macias ile Şevval Sam’ın Paris’te buluşup şarkıya yaptığı düete Belçika’dan itiraz geldi.

Erkan Özerman organize etmişti

Şarkının uluslararası haklarını koruyan Belçikalı edisyon şirketi ‘L’accent Bruxellois’, albümde sadece Enrico Macias’ın Fransızca orijinaliyle yorumunun yer alabileceğini iletti. Bu sürpriz gelişme üzerine, ünlü organizatör Erkan Özerman’ın girişimleriyle gerçekleşen düet albümden çıkarıldı.

Şirketin, telif anlayışının yaygınlaşmadığı 1970’te Müren’in şarkıyı orijinal dilinden izinsiz olarak Türkçe’ye çevirip okuduğu gerekçesiyle Sam’a okutmaktan vazgeçtiği konuşuluyor

Ünlü isimlerin Zeki Müren şarkılarını söylediği Moko Yapım imzalı ‘İşte Benim Zeki Müren’ albümü, bugün müzik marketlerde.