Belçika’da yeni sağlık bakanı tartışmaya yol açtı

Belçika’da 127 kilo ağırlığındaki siyasetçi Maggie De Block’un Sağlık Bakanlığı görevine getirilmesi tartışma yarattı.

Belçika’nın en popüler siyasetçilerinden biri olan ve gelecekte başbakan olacağı tahmin edilen De Block’un “aşırı kiloları nedeniyle halka kötü örnek olduğu ve sağlıkbakanı olarak görev yapmasının uygun olmadığı” iddia edildi.

De Block’un sağlık bakanı olması ile ilgili tartışmalar Belçika’da yayın yapan VRT televizyon kanalının Washington muhabiri Tom van de Weghe’nin Twitter’da durumu eleştirmesi ile başladı.

Hollanda’nın önde gelen televizyon kanalı NOS da 52 yaşındaki siyasetçiyi “Rubens tablolarından bir figüre” benzetti ve 25 yıl boyunca doktorluk yapan De Block’un sağlık bakanı olmasının tepki toplayacağını söyledi.

Ancak Maggie De Block kendisine yöneltilen eleştirileri ciddiye almadığını belirtti ve konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Ben bir model olmadığımın farkındayım. İnsanlar pakete değil içinde ne olduğuna bakmayı öğrenmeli” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılında yayınladığı rakamlara göre Belçika’daki yetişkin nüfusun yüzde 48’i aşırı kilolu.

De Block bir önceki Belçika hükümetinde Göç Bakanı olarak görev yapmıştı.