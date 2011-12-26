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Dünya

Belçika'da Türk ailenin dramı BRÜKSEL (A.A)

26 Aralık 2011 01:02

-Belçika'da Türk ailenin dramı  BRÜKSEL (A.A) - 25.12.2011 - Belçika'da Türk ailenin yaşadığı binada çıkan yangında, biri 40 günlük, diğeri 2 yaşındaki bebeklerini kucaklarına alarak ikinci kattan atlayan çiftten anne öldü, baba ağır yaralandı. Bebeklerin yaşama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Başkent Brüksel yakınlarındaki Vilvoorde kentinde, bir apartmanın ikinci katında oturan genç çift uykudayken alt katta yangın çıktı. Dumanlar nedeniyle uyanan ve alevlerin merdiveni sardığını gören anne Tuba Küçüksarı (25) ve baba Ramazan Elçi (26), bebekleri 2 yaşındaki Sıla ve 40 günlük Talha'yı kucaklarına alan ikinci kattan atladı. Olayda, Tuba Küçüksarı hayatını kaybetti, Ramazan Elçi ağır yaralandı. Ramazan Elçi ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Ramazan Elçi'nin durumunun ciddi olduğu, iki bebeğin yaşama ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Olayda, itfaiye ekiplerinin 45 dakika sonra geldiği iddia edildi. Birinci kattaki Polonyalı ailenin yangın sırasında evlerinde olmadığı açıklandı. Yangının mumların Noel ağacını tutuşturmasından ya da buzdolabının kısa devre yapmasından çıktığı ihtimalleri değerlendiriliyor.

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