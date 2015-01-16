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Dünya
Deutsche Welle

Belçika'da terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Belçika'da iki kişinin öldürüldüğü terörle mücadele operasyonunun ardından tehdit seviyesi yükseltildi.

16 Ocak 2015 10:49


Somut bir terör tehdidinin söz konusu olmadığını belirten Belçika Başbakanı Charles Michel, muhtemel gelişmelere karşı uyanık olma ve daha dikkatli davranılmasını istedi. Polisin yürüttüğü operasyonların ardından 4 aşamalı tehdit alarmı 2'den 3'üncü seviyeye yükseltildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre doğudaki Verviers şehrindeki operasyonda uzun süreden beri izlenen zanlıların evine saat 18.00 sıralarında baskın düzenlendi. Suriye'de savaştıktan sonra Belçika'ya geri dönen cihatçı bir grup olduğu belirtilen zanlılar, polise otomatik silahlarla ateş açtı. Zanlılardan ikisi ölü ele geçirilirken, bir kişi de yaralı olarak yakalandı. Çatışmada güvenlik güçlerinden ya da çevredeki sivillerden yaralanan olmadı. Operasyonların devam ettiği, göz altındaki kişi sayısının artabileceği bildirildi.

Başbakan Charles Michel'in sözcüsü Frédéric Cauderlier, operasyonu "aylardan beri devam eden takip ve araştırmaların sonucu" olarak niteledi. Başbakan Michel'in içişleri ve adalet bakanlarıyla birlikte "operasyonu an be an takip ettiği" kaydedildi. Hükümet sözcüsü, "Terörü yaymak isteyenler uygun karşılığı bulacaktır. Terörle mücadele operasyonları hükümetimizin teröristlerle mücadeledeki kararlılığını ortaya koymaktadır. Teröristlere korku salacağız" dedi.

Zanlıların polisi hedef alan büyük bir saldırı planladıkları ileri sürüldü. Savcılık, başkent Brüksel ve çevresinde de operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaBelçika Başbakanı Charles MichelVerviersCharles MichelFrédéric CauderlierMichelBrükselDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NH/AG

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