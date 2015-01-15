Belçika'da terör operasyonu; 2 kişi öldü

Verviers'te tren garı yakınlarında patlamalar ve silah sesleri duyulduğu, polisin bazı sokakları trafiğe kapatarak çevredeki evlerde yaşayanları tahliye ettiği bildirildi. Kentteki operasyonun, Ortadoğu'daki yabancı savaşçılara yönelik olduğu açıklandı.

Operasyonun olduğu kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayda ambulansın da şehirde bekletildiği kaydedildi. Operasyonun sadece Verviers'de değil, başkent Brüksel başta olmak üzere diğer bazı şehirlerde de yapıldığı açıklandı.

Savcılık, Belçika genelinde radikal gruplara yönelik terör operasyonu kapsamında birçok kişinin gözaltına alındığını duyurdu.