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Dünya

Belçika'da terör operasyonu; 2 kişi öldü

Belçika devlet televizyonu RTBF, Verviers kentinde terörle mücadele operasyonunda 2 kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

15 Ocak 2015 22:11

Verviers'te tren garı yakınlarında patlamalar ve silah sesleri duyulduğu, polisin bazı sokakları trafiğe kapatarak çevredeki evlerde yaşayanları tahliye ettiği  bildirildi. Kentteki operasyonun, Ortadoğu'daki yabancı savaşçılara yönelik olduğu açıklandı.

Operasyonun olduğu kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayda ambulansın da şehirde bekletildiği kaydedildi. Operasyonun sadece Verviers'de değil, başkent Brüksel başta olmak üzere diğer bazı şehirlerde de yapıldığı açıklandı.

Savcılık, Belçika genelinde radikal gruplara yönelik terör operasyonu kapsamında birçok kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

 

 

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