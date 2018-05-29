Belçika'da silahlı bir saldırgan iki polisi öldürdü

Belçika'nın Liege kentinde polise ateş açan silahlı bir saldırgan öldürüldü . Saldırgan çıkan çatışmada iki polisi vurarak öldürdü.

Belçika radyosu RTBF, ülkenin doğusunda bulunan Liege kentinin merkezinde yaşanan olayda, saldırganın bir kadını rehin aldığını daha sonra da polisle çatışmaya girdiğini aktarıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Liege Savcılığı sözcüsü, çıkan çatışmada iki polisin de yaralandığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflarda Liege'in merkezindeki dAvroy bulvarında kalabalığın güvenli yerlere kaçmaya çalıştığı görülüor, silah ve siren sesleri duyuluyor.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Liege, Almanya sınırına yakın bir sanayi merkezi.

2011'de yine Liege'de düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı. O saldırıyı düzenleyen kişi daha sonra intihar etmişti.