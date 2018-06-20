"Belçika'da sandıklar kapanmasına rağmen oy kullandırıldı" iddiası

Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen‏'in kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı görüntülerde, sandıkların kapatılması sonrasında oy kullandırıldığı iddia görünüyor. Videoda, "Saat 9'u 20 geçiyor' sözlerine sandık başkanı olduğu iddia edilen kişi, "Geçebilir. Ben sandık başkanıyım, açıyorum" cevabını veriyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Belçika’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 15 Haziran-19 Haziran arası 5 gün süreyle Brüksel ve Anvers’te oy kullanabildiler. Daha önceki seçimlerde Brüksel ve Anvers Başkonsolosluklarında oy kullanılırken bu sefer YSK'nin kararıyla daha geniş bir alanda kullanılması kararlaştırılmıştı.

Anvers Başkonsolosluğu bölgesindeki yurttaşlar, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijk 191, 2020 Antwerp, Belgium adresinde Saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında oy kullanabildiler.

Brüksel Başkonsolosluğu bölgesindeki yurttaşlar ise Brussels Expo, Palais 3. Place De Belgique Nr.1, 1020 Bruxelles adresinde saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında oy kullanabildiler.