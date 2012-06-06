Belçika'da peçeli kadını ihbar edene ikramiye!

Yüzü kapatan giysilerin yasaklandığı Belçika'da geçen hafta polisin peçeli bir kadına müdahalesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Irkçı Flaman Menfaati partisinin önde gelen yöneticilerinden Filip Dewinter ise, Twitter mesajında peçeli kadın ihbar edene 250 avro ikramiye taahhüdünde bulundu.

Brüksel'de toplu ulaşım araçlarını denetleyen polis ekibinin peçesini çıkarmaya çalıştığı Stephanie Djato (25) adlı kadın direnmiş ve kendisine müdahale eden 2 kadın polisle yaşanan arbedede karşılıklı hafif yaralanmalar yaşanmıştı.

Sonradan Müslüman olduğu belirtilen Belçikalı Stephanie, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılınca, "Belçika İçin Şeriat" (Sharia4Belgium) adlı radikal bir örgütün yöneticileriyle gazetecilerin karşısına çıktı.

Stephanie'nin direnişini ve kendisine müdahale eden kadın polislerden birinin burnunu, diğerinin de 2 dişini kırmasından "gurur duyduklarını" belirten Sharia4Belgium sözcüsü Fuad Belkacem'ın, "Yaralanan polislere estetik operasyon tavsiye ediyorum. Batılı kadınlar cinsel obje olarak görülmeyi sever" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Bu arada, Brüksel'de Kuzey Afrikalıların yoğun yaşadığı Molenbeek semtinde karakola girmek isteyen Sharia4Belgium üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı, buradaki bir çay ocağına düzenlenen baskında 13 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Belçika'da "İslami hizmetler merkezi" adlı sözde mahkemede, boşanmalar dahil aileyi ilgilendiren meselelerde karar ve şeriata uygunluk sertifikası verdiği öne sürülen örgütün gözaltına alınan üyelerinden 12'si aynı gün serbest bırakıldı.

"Kin ve nefreti körüklemekle" suçlanan Hüseyin E. (21) adlı bir şüphelinin 8 Haziran Cuma günü mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Entegrasyon tartışması

Yaşananlar, Belçika'da Müslümanlar genelinde entegrasyon tartışmasını alevlendirirken, İçişleri Bakanı Joelle Milquet, "Az sayıdaki radikallerin yaptıklarının Belçika'daki bütün Müslümanlara mal edilmemesi gerektiği" yönünde sağduyu mesajları verdi.

Milquet, radikal örgütleri yasaklamak ve radikalleşmeyi teşvik eden internet sitelerine erişimi engellemek için yasal değişiklikler yapacaklarını bildirdi.

Aşırı sağcılar başta olmak üzere birçok Belçikalı siyasetçi ise yaklaşan belediye seçimleri öncesinde tansiyonu daha da yükselterek oy toplama arayışına girdi.

Irkçı Flaman Menfaati partisinin önde gelen yöneticilerinden Filip Dewinter, Twitter mesajında, peçeli kadın ihbar edene 250 avro ikramiye taahhüdünde bulundu.

Geçen yıl peçeyi yasaklayan Belçika'da yüzü kapatan kıyafetlerle dışarı çıkanlara 137,5 avro para ve 7 güne kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.