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BBC Türkçe

Belçika'da kafatası ölçümüyle hükümet destekli kariyer planlaması

Ülkede işsizlere yeniden meslek edindirme konusunda resmî kurumlara danışmanlık hizmeti veren bir şirket, kişilerin kafatasını ölçerek, ağız ve burun yapısı gibi özelliklere bakarak uygun mesleği belirliyor. Şirket, 4 seanslık testler için 550 euro ücret

29 Nisan 2018 20:30

Belçika'da işsizlere yeniden meslek edindirme konusunda resmî kurumlara danışmanlık hizmeti veren bir şirket, kişilerin kafatasını ölçerek ve ağız ile burun yapısı gibi özelliklerine bakarak uygun mesleği belirliyor.

Deurne kentindeki TalentTester adlı danışmanlık şirketi, 4 seanslık testler için 550 euro ücret alıyor. Bunun 510 eurosu Flaman hükümeti tarafından karşılanıyor.

Belçikalı şirket, karakter yapısına göre, Kişilere yeni meslek öneriyor. Bunu yaparken kullanılan yöntemler ise tartışılıyor.

İş arayan kişilere karakter testinin yanı sıra, kafa tası ölçülüyor ve yüz yapısı inceleniyor. Şirket yöneticisi Nancy Steels'e göre, özellikle kafatası ve yüz yapısı, insanların kişiliği konusunda çok net bilgiler veriyor. Steels, bu özelliklere bakarak kişinin kim olduğunun ortaya çıkarıldığını savunuyor.

Steels'in uyguladığı 'karakter testine" göre, büyük bir alına sahip kişiler, geniş ilgi alanına sahip. Burun yapısı, iş yapma gücü ya da eksikliği konusunda ipuçları veriyor. Ağız yapısı ise karakter oluşumunda belirleyici.

Ancak hükümet tarafından desteklenen bu yönteme özellikle bilim çevrelerinden tepki var.

Leuven Katolik Üniversitesi'nden iş psikoloğu Nele De Cuyper, meslek belirlemek için kafatası ölçümünün mantıklı olmadığı görüşünde.

De Cuyper, bilim dergisi Eos'a yaptığı açıklamada, "Uygulanan yöntemin astroloji veya faldan farkı yok ama insanların ilgisini çekiyor" diyor.

Flaman İstihdam ve Mesleki Eğitim Merkezi (VDAB), kafatası ölçümüyle mesleki yönlendirme tekniğinden haberdar.

Merkez, buna benzer çeşitli metodlar sayesinde iş arayan adaylara ulaştıklarını reddetmiyor. VDAB sözcüsü Shaireen Afta, "Bizim için önemli olan sonuç, nasıl ulaşıldığı değil" diyor.

İş psikoloğu De Cuyper, bilimsel olarak kanıtlanmış çok fazla metod olmasına karşın son yıllarda alternatif yöntemlerin mantar gibi çoğalmasından yakınıyor. Bu nedenle daha sıkı kontrol istiyor.

Şirket yöneticisi Nancy Steels ise uygulamalarının bilimsel olmadığını kabul ediyor. Ancak, yardımcı oldukları insanların hala önerdikleri işlerde çalıştığını vurgulayarak, "Benim için önemli olan da bu" diye konuşuyor.

VDAB, gelen tepkiler üzerine Haziran ayında politika değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde danışmanlık şirketlerinin vizyonu, uzmanlık alanları ve deneyimleri konusunda sıkı kuralların getirileceği belirtiliyor.

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