T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belçika'da holiganlar Türklere saldırdı: 4 yaralı

Polis, Anvers bölgesinde yaşayan Belçikalı şüphelileri tespit ettiklerini belirtti

04 Eylül 2012 02:14

Belçika'nın FC Bruge futbol takımı taraftarları, otoyoldaki park alanında 4 Türk'e küfürler ederek saldırdı. Olayda, aralarında bir de hamile kadının bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Belçika Temonde Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 20.45'te E-17 otoyolunun Kruibeke mevkisinde bir otoparka FC Bruge futbol taraftarlarını taşıyan otobüs park etti.
 
Otobüsten inen 8 genç, park yerinde yemek yiyen Türk asıllı Alman vatandaşı 4 kişiye tükürüp, küfürler ederek saldırdı.
 
Saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin hamile olduğu, görgü tanıklarının, saldırıdan sonra olay yerinden ayrılan otobüsün plakasını polise verdiği bildirildi.
 

ETİKETLER

belçikalı holiganlartürklere saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24