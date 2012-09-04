Belçika'da holiganlar Türklere saldırdı: 4 yaralı

Belçika'nın FC Bruge futbol takımı taraftarları, otoyoldaki park alanında 4 Türk'e küfürler ederek saldırdı. Olayda, aralarında bir de hamile kadının bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Belçika Temonde Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 20.45'te E-17 otoyolunun Kruibeke mevkisinde bir otoparka FC Bruge futbol taraftarlarını taşıyan otobüs park etti.

Otobüsten inen 8 genç, park yerinde yemek yiyen Türk asıllı Alman vatandaşı 4 kişiye tükürüp, küfürler ederek saldırdı.

Saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin hamile olduğu, görgü tanıklarının, saldırıdan sonra olay yerinden ayrılan otobüsün plakasını polise verdiği bildirildi.