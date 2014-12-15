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Dünya

Belçika'da genel grev hayatı durdurdu

Belçika'da 9 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel grevde, fabrika ve işyerlerinin tamamına yakını kapandı

15 Aralık 2014 23:44

Belçika'da hükümetin "kemer sıkma" tebdirlerini protesto eden sendikaların çağrısıyla yapılan greve katılım yüksek oldu. Brüksel Havalimanı'nda trafik kontrolörlerinin iş bırakması nedeniyle 600'e yakın uçak seferi iptal edilirken tren, metro ve otobüs seferleri yapılamadı.

Feyzullah Yarımbaş'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, 9 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel grevde, ülkenin dünyayla bağlantısı büyük ölçüde kesildi. Fabrikaların ve işyerlerinin tamamına yakınının kepenk kapattığı grev nedeniyle Anvers, Zeebrugge ve Gent limanları da devre dışı kaldı.

Kamu çalışanlarının da katıldığı grevde protestocular, zaman zaman polisle karşı karşıya geldi. Merkez sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) Brüksel'deki merkezine girmeye çalışan yüzlerce protestocuyu polis biber gazı kullanarak engelledi.

 

120 bin kişi gösteri yaptı

 

Ekim ortasında kurulan Charles Michel başkanlığındaki merkez sağ hükümetin kemer sıkma önlemleri ve emeklilik yaşını 2030'a kadar 67'ye yükseltme kararı, çalışanları sokaklara dökmüş, Brüksel'de 6 Kasım'da düzenlenen gösteriye 120 bin kişi katılmıştı.

Son bir aydır farklı illerde tekrarlanan bölgesel grevlerin ardından bugünkü genel grevle hükümeti uyaran sendikaların yeni grevlere gidip gitmeyeceği şimdilik belirsiz.

Kamu borç stoku gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 106'sına ulaşan Belçika, ilave bütçe kesintileri yapması için AB Komisyonu'ndan 3 ay süre almıştı.

 

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