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Dünya

Belçika'da kemer sıkma politikalarına karşı dev eylem

Belçika'da yeni kurulan merkez sağ koalisyonun aldığı kemer sıkma politikalarını protesto etmek için toplanan 120 bin kişi Brüksel'de polisle çatıştı

06 Kasım 2014 23:04

Belçika'da yeni hükümetin aldığı kemer sıkma önlemlerini protesto için 120 bin kişi başkent Brüksel'de toplandı.

Valon Liberal Charles Michel başkanlığındaki merkez sağ koalisyonun, maaşların enflasyona endekslenmesinden vazgeçme, emeklilik yaşını 2030'a kadar 67'ye yükseltme, sağlık ve sosyal güvenlik bütçesini kısma kararı çalışanları kızdırdı.

Sendikaların öncülüğünde düzenlenen gösteri nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri aksarken Belçika demiryolları, gösteriye katılmak isteyenlere 80 bine yakın "indirimli" bilet sattığını açıkladı.

Kuzey tren garı önünde toplanan protestocular, ana caddelerden yürüyerek ulaştıkları güney istasyonu civarında polisle çatıştı.



Bir grup protestocu, şehir merkezinde Belçika İşletmeler Federasyonu'nun binasını işgal etti. Göstericilere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 

Brüksel'deki gösteriye katılımdan memnun olduklarını açıklayan sendikalar, hükümetin, taleplerini dikkate almaması halinde yeni eylemler ve genel grev tehdidinde bulundu.

 

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