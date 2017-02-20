Belçika'da Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Belçika'nın Brugge kentindeki Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Fehriye Erdal'la ilgili karar açıklandı.

Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırılması, 10 yıl da sivil ve siyasi haklarından mahrum edilmesi kararlaştırıldı. Mahkemenin gıyabında yargılanan Erdal'ın tutuklanmasını da talep ettiği bildirildi.

DHKP-C üyesi Fehriye Erdal, 1996 yılında Özdemir Sabancı'ya düzenlenen suikaste karışmış ve cinayetin ardından Türkiye'den kaçtığı tespil edilmişti. 9 Ocak 1996'da Sabancı ile birlikte Sabancı'nın sekreteri Nilgün Hasefe ve ToyotaSa Genel Müdürü Haluk Görgün de öldürülmüştü.

Suikast İsmail Akkol, Mustafa Duyar ve Fehriye Erdal tarafından düzenlenmişti.

Suikastin ardından Fehriye Erdal 1999 yılında Belçika'da sahte pasaportla yakalanmıştı. Yaklaşık bir yıl hapis yatan, ardından da ev hapsinde tutulan Erdal, daha sonra firar etmişti. Fehriye Erdal'ın 2016 yılında gıyabında yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Cinayetin faillerinden Mustafa Duyar ise Türkiye'de yakalanmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde öldürülmüştü. Suikastin diğer faili İsmail Akkol da Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yapmaya çalışırken geçen yılın ocak ayında yakalanmıştı.

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