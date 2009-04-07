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Yaşam

Belçika'da Danıştay türban yasağını onadı

Belçika'da Danıştay, okullarda başörtüsüne yasak getiren kararın doğru olduğu yönünde görüş açıkladı.

07 Nisan 2009 03:00

Belçika'da okullarda başörtü yasağı gelebilir. Irkçılıkla Mücadele Derneğinin (Mrax), 2005 yılında, başörtüsünü yasaklayan okullara karşı ayrımcılık ithamıyla yaptığı bir başvuruyu ve açtığı davaları değerlendiren Danıştay, söz konusu okulların ayrımcılık yapmadığına, aksine ayrımcılığa karşı önlem aldığına hükmetti.

Mrax, dava açtığı okulların, Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan iç yönetmeliklerinde geçen “siyasi ve dini aidiyet gösteren sembollerin görünür şekilde taşınmasının” yasaklanmasına karşı çıkıyor ve bu yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmasını istiyordu.

Başörtüsü yasağının gerekçesi?

Derneği haksız bulan ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkum eden Danıştay, başörtüsü yasağı uygulamasının “halklar arasında dostluğu, eşitliği, kardeşliği desteklemek ve ayrımcılığı önlemek” amaçlı olduğunu savundu.

Mrax'ın “ön yargılı ve antidemokratik” olarak nitelendirdiği Danıştay kararı hakkında görüşü sorulan Eğitim Bakanı Christian Dupond, “yargının gücüne güvendiğini, kararı yorumlamayacağını” söyledi.

Belçika'da resmi okulların büyük bölümü, bugünkü koşullarda başörtüsünü ve bazı dini sembolleri çeşitli gerekçelerle yasaklıyor.

Mrax, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götüreceğini açıkladı, ancak AİHM'nin konuyla ilgili önceki kararlarında Danıştay ile aynı görüşte olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

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