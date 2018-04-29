T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Belçika'da cinsiyet değiştirmek artık çok kolay

Ülküde yürürlüğe giren yeni yasa ile isteyenler hiçbir tıbbi operasyon geçirmeden, doktor ya da psikiyatrist raporuna gerek duymadan cinsiyetini değiştirebilecek. Kimlik kartlarındaki cinsiyet bilgisinin değiştirilmesi için de, belediyeye başvuru yeterli

29 Nisan 2018 20:30

Belçika'da Çarşamba sabahı yürürlüğe giren yeni yasa ile cinsiyet değiştirilmesi kolaylaştırıldı. İsteyenler hiçbir tıbbi operasyon geçirmeden, doktor ya da psikiyatrist raporuna gerek duyulmadan cinsiyetini değiştirebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, kimlik kartlarındaki cinsiyet bilgisi değişikliği için de belediyeye başvuru yeterli olacak.

Cinsiyet değişikliği başvuruları 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Belediyeler, aynı sürede doğum belgesini değiştirecek. Ardından da başvuru sahibine yeni bir ulusal kayıt numarası ile kimlik verilecek.

Bu uygulama, reşit olmayan kişileri de kapsıyor. Ancak 12 yaşından itibaren isim ve cinayet değişikliği yapmak isteyen çocuklar için, ebeveynlerinin izin vermesi gerekiyor.

Ancak 16 yaşından itibaren cinsiyet değişikliği için başvuran çocuklardan, anne ve baba izninin yanı sıra psikiyatrist raporu da istenecek.

Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireylerin çıkarları için mücadele eden Cavaria adlı kuruluş, yeni düzenlemeden oldukça memnun.

Cavaria Sözcüsü Jeroen Borghs'a göre, insanların kimliklerinde hangi cinsiyetin yer alacağına kendilerinin karar vermesi olumlu bir gelişme.

Borghs, geçmişte cinsiyet değişikliği için istenen tıbbi zorunlulukların, insan hakları ihlali olduğunu savunuyor.

Değişiklikten sonra ikinci bir değiştirme için yasal prosedüre gerek duyulduğunu belirten Jeroen Borghs, "Herkes hiçbir zaman kendini yüzde yüz kadın ya da erkek olarak hissedemez. Bu nedenle insanlar istediği gibi cinsiyet değişikliği hakkına sahip olmalı" diyor.

Cavaria, 18 yaşından küçükler için cinsiyet değişikliği konusunda psikiyatrist raporu istemesini ise eleştiriyor.

Böyle bir uygulamanın yalnızca bir kez yapılacak olması da, Cavaria'nın tepkisini çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KimlikBelçikaCinsiyetBelediyelerArdındanAncakCavariaSözcüsü Jeroen BorghsDeğişikliktenJeroen BorghsBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24