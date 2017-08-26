Belçika’da askerlere saldıran şahıs vuruldu (2)

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) – Brüksel’in merkezinde iki askere bıçakla saldıran şahıs vurularak etkisisz hale getirildi.

Saldırı sonrasında vurulan ve hastaneye sevk edilen saldırganın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Somali uyruklu şahsın, “Allahu Ekber” diye bağırdığı ve askerlere saldırdığı duyuruldu.

Bir savcılık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Elimizdeki klimlik bilgilerine göre, 30 yaşındaki saldırganın terör örgütleriyle bir bağı yok.” denilirken, olay bir terör saldırısı olarak nitelendirildi.

Saldırıya uğrayan askerlerin yaralarının hafif olduğu duyuruldu.

Başbakan Charles Michel Twitter hesabından, “Güvenlik güçlerimiz alarm halindeler. Olayı yakından izliyoruz.” dedi.