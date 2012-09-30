Belçika'da ilk Müslüman fuarı açıldı

Brüksel'deki fuarda kitaptan giysi ve takılara, helal gıdadan kozmetik ürünlere kadar pek çok ürün sergileniyor.

25 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, amaç; İslam dininin topluma tanıtılması. Fuarda kitap, helal gıda, tesettür giysiler ve takılar satılıyor.

CnnTürk.com'un haberine göre; Fuar kapsamında düzenlenecek seminerlerde, aralarında bulunan islami entelektüeller ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri , İslam ve demokrasi, batı toplumlarında entegrasyon ve arap baharı gibi konuları tartışacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı fuar 1 Ekim'e kadar halka açık olacak.