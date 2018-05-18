Belçika'da 2 yaşındaki mülteci Kürt kız çocuğu polisin öldürdüğü kesinleşti

Belçika'da polisten kaçan Kürt mültecilerle dolu minibüste hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mawda'nın, polis kurşunuyla can verdiği ortaya çıktı.

Savcılık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız çocuğunun, polis kurşunuyla öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

Perşembe günü Belçika'nın Namur kenti yakınlarındaki E - 24 karayolunda polis, şüphe üzerine 26 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu minibüsü durdurmak istedi.

Ancak, polisin verdiği bilgiye göre, sürücü dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Tamamı Kürt mültecilerden oluşan 30 kişinin bulunduğu araç, kovalamaca sonuc yaklaşık 70 kilometre sonra Mons kenti yakınlarında durdurulabildi.

De Standaart gazetesine göre polis, mültecileri taşıyan aracı durdurmak için ateş açtı. Olay sırasında minibüsün arkasındaki bagaj bölümünde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Adının Mawda olduğu belirtilen kız çocuğu, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Belçika Savcılığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, kız çocuğunun polis tarafından öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

Ancak hastanede yapılan otopsi sonucu, 2 yaşındaki kız çocuğunun polis kurşunuyla öldüğü belirlendi. Savcılık, Cuma günü bu bilgiyi basınla paylaştı.

Belçika basınına göre, küçük kızın ebeveynleri ile 3 erkek kardeşi İngiltere'den Almanya'ya geri gönderildi. Bir süre sonra Belçika'ya geçen aile, yeniden İngiltere'ye gidebilmek için para biriktirmek amacıyla, bir süre yasa dışı işlerde çalıştı.

Belçika polisi, minibüste bulunan mültecileri gözaltına aldı. Savcılık, minibüs sürücüsü ile diğer insan kaçakçılarının yakalanıp yakalanmadığına ilişikin açıklama yapmadı.

Savcılık, kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Belçikalı yetkililere göre, ilk bulgular polisin doğru davrandığı yönünde.