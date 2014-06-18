Belçika zorlansa da 3 puanla başladı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası H grubu ilk maçında Belçika ile Cezayir karşı karşıya geldi. Maçın favorisi olarak görülen Belçika, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.

Belo Horizonte kentindeki Estadio Mineirao'da oynanan karşılaşmayı 57 bin kişi izledi. Oyun kalitesi vasatın üzerine çıkmadı. 12 yıl sonra yeniden Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Belçika, Cezayir karşısında Marouane Fellaini (70.) ve Dries Mertens'in (80.) golleriyle (üst resim) sonuca giderken Kuzey Afrika ekibinin tek golünü penaltıdan Sofiane Feghouli attı (25.).

Az sayıda gol pozisyonunun yaşandığı ilk yarıda golü bulan taraf Cezayir oldu. Rakibi karşısında kontra atakla gol arayan Kuzey Afrika ekibinde Belçika ceza alanına sağ taraftan giren Sofiane Feghouli, Jan Vertonghen tarafından çekilince maçın Meksikalı hakemi Marco Rodriguez penaltı noktasını gösterdi. Atışı da kendisi kullanan Feghouli Cezayir'i 25'nci dakikada 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Cezayir'in 1986'dan beri Dünya Şampiyonası Finalleri'nde attığı ilk gol oldu.

Gizli favori maçı çevirdi

Kadrosunda Hazard, Lukaku, de Bruyne, Kompany gibi kaliteli isimler bulunan ve turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen Belçika ilk yarıda istediği futbolu sahaya yansıtamayınca teknik direktör Marc Wilmots oyuna müdahale etti. İkinci yarıda Lukaku, Chadli ve Dembele'nin yerine 46, 58 ve 65'inci dakikalarda Dries Mertens, Divock Origi ve Marouane Fellaini dahil oldu.

Böylece maça hareket gelirken ‘Kırmızı Şeytanlar' son yarım saat içinde rakip kaleye daha etkili gitmeye başladı. Önce Origi'nin sert şutu kaleciden döndü (65.), hemen ardından Belçika bir duran top pozisyonunda beraberliği buldu. 70'nci dakikada Kevin de Bruyne'nin kullandığı serbest vuruşta Fellaini kafa vuruşuyla Cezayir kalecisi Rais M'Bohli'yi mağlup ederek skora yeniden denge getirdi.

Ataklarını sürdüren Belçika 10 dakika sonra üstünlük sayısına ulaştı. Hızlı gelişen Belçika atağında Hazard'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mertens sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirerek maçın skorunu belirledi.

Belçika son olarak 2002'deki Dünya Şampiyonası finallerinde yer alan almış ve Rusya'yı 3-2 yendiği son grup maçında üçüncü golü bugünkü teknik direktörü Marc Wilmots atmıştı.

Belçika bu turnuvada yine aynı grupta yer aldığı Rusya ile H grubundaki ikinci maçında karşılaşacak. Rio de Janeiro'daki maç 22 Haziran Pazar günü TSİ 19:00'da başlayacak.