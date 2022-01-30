Belçika'yı sallayan Deniz Undav, Premier Lig yolcusu

Deniz Undav bu sezon Belçika'da attığı goller ve yaptığı asistlerle lige damga vuruyor. Türk asıllı gurbetçi golcü transferin son gününde Premier Lig'e gidebilir.

Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Belçika'da forma giyen bir gurbetçi, Premier Lig'e gidebilir.

Deniz Undav geçen sezon Belçika 2. Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Takımıyla en üst lige yükselen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ise tüm gözleri üzerine çekti.

Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'ne yükselir yükselmez dikkat çekici bir çıkış yakaladı ve 24 maçta topladığı 54 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda. Takımın en önemli gol silahı ise Deniz Undav.

The Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Brighton, transferin son günlerinde Deniz Undav'ı kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Brighton transferde mutlu sona ulaşmayı hedeflerken hamlenin gerçekleşmesi durumunda Undav sezon sonuna kadar Belçika'da kalabilir.

Deniz Undav kimdir?

1996'da Almanya'da dünyaya gelen Deniz Undav futbola Achim altyapısında başladı ancak küçük yaşlarda Werder Bremen altyapısına geçti.

2015'te Alman ekibi Havelse'de profesyonel kariyerine başlayan futbolcu 2017'de Braunschweig'e, 2018'de ise Meppen'e transfer oldu.

Almanya 3. Ligi'nde Meppen ile ilk sezonunda 6 gole imza atan futbolcu ikinci sezonunda ise 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

2020 yazında Union Saint-Gilloise'ye imza atan futbolcu ilk sezonunda takımıyla en üst lige çıktı ve bu sezon Belçika'da şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Santrfor bölgesinde görev yapan Deniz Undav'ın boyu ise 1.78.

Deniz Undav bu sezon kaç gol attı?

Deniz Undav bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda. Undav şu ana kadar ligde 24 maçta 18 gole imza attı. Gol krallığında zirveyi Michael Frey ile paylaşan Undav'ın asist katkıları da dikkat çekiyor.

Attığı 18 golün yanı sıra 10 asiste imza atan Deniz Undav toplamda 24 maçta 28 gole direkt katkıda bulundu.

Deniz Undav hangi milli takımda oynuyor, Türkiye'yi seçebilir mi?

Almanya doğumlu Deniz Undav, 2020 yazında Belçika'ya transfer olana dek yalnızca Alman takımlarında top koşturdu.

Türk asıllı futbolcu şu ana kadar Alman ya da Türk milli takımlarında forma giymedi. Deniz Undav teklif gelmesi durumunda her iki ülkeyi de seçme hakkına sahip.