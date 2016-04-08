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Dünya
Deutsche Welle

Belçika yargısı terör şüphelisini serbest bıraktı

Belçika mahkemesi, kasım ayında meydana gelen Paris saldırılarıyla bağlantılı olarak yakalanan kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. "Şapkalı adam" ise aranıyor.

08 Nisan 2016 18:56


Belçika'da geçen kasım ayında 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarıyla ilgili olarak gözaltına alınan Abdellah C.'nin serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelinin koşullu olarak serbest bırakıldığı belirtildi. RTBF televizyon kanalının haberinde, 35 yaşındaki Abdellah C.'nin Paris saldırılarını düzenleyenlerden birine Suriye'ye giderken havalimanında eşlik ettiği iddia edilmişti.

Abdellah C.'nin avukatı, haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada müvekkilinin Paris saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Brüksel polisi 'şapkalı adamı' arıyor

Öte yandan Belçika polisi, video görüntülerinden yeni tespit ettiği ve "şapkalı adam" olarak basına yansıyan kişiyi arıyor.

Şüphelinin Belçika'daki Zaventem Havalimanı'nda düzenlenen saldırıda hayatta kalan saldırganlardan biri olduğu iddia ediliyor. Soruşturmayı yürüten yetkililer, şüphelinin havalimanındaki saldırıdan sonra şehir merkezine doğru kaçmış olabileceğindan yola çıkıyor. Zanlı, havalimanındaki saldırıdan bir saat sonra Brüksel'in Schaerbeek semtinde güvenlik kameralarına takılmıştı. Zanlının kaçışı sırasında üzerinde açık renk bir manto olduğu belirtiliyor.

Havalimanındaki saldırıdan yaklaşık bir saat sonra da Avrupa Birliği kurumlarının olduğu Maelbeek semtindeki metroda başka bir saldırı meydana gelmişti. Belçika makamları her iki saldırıyı toplam üç canlı bombanın gerçekleştirdiğini tespit etmişti. Brüksel'deki saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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