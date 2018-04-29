Belçika üniversitesinde Masonlar ve Katoliklerin mücadalesi rektörlük seçimlerini kilitledi

Belçika'nın Gent Üniversitesi'nde rektörlük seçimlerinde beşinci tur oylamadan da sonuç alınamadı.

De Morgen gazetesine göre, Gent'teki seçimlerde Mason locası, rektör Freddy Mortier'e yeniden aday olmaması icin baskı yapıyor.

Seçimlerde Rik van de Walle ve Mieke van Herreweghe'den oluşan ekip ilk seçimde oyların yüzde 60'ini aldılar. Ancak bu yeterli olmadı.

Guido van Huylenbroeck ve Sarah De Saeger ikilisi de Gent Üniversitesi yönetimi için mücadale etmeyi sürdürüyor.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre Gent'teki yarış Katolikler ile Masonlar arasında.

Masonların adayı mimar Van de Walle. Katolikler ise, tarım ekonomisti Van Huylenbroeck'u destekliyor.

Mevcut Rektör Freddy Mortier, Knack gazetesine verdiği röportajda, üniversitede Masonların aktif olduğu iddialarını doğruladı.

Mortie, "Ebette masonlar birbirleriyle konuşuyorlar, fakat komplo yok" dedi.

Rektöre göre üniversitede daha birçok toplumlar var. Hatta birkaç tane haçlı şövalyesi bile dolaşıyor, ama çok fazla güce sahip değiller.

Hollanda ve birçok Avrupa ülkesinde üniversite rektörleri, akademik personel ve öğrencilerin önerisi ile belirlenen kişiler arasından atanıyor.

Ancak Belçika'da rektörlerin seçilerek göreve gelmesi anlayışı hakim.

Leuven Katolik Üniversitesi, geçen hafta yeni rektörünü belirledi.

Akademik personel, muhasebe çalışanları, kantin görevlileri, öğrenciler herkes oy kullandı.

Leuven Üniversitesi'nde oyların yarısından bir fazlası rektör seçilmek için yeterli.

Ancak Gent Üniversitesi'nde de rektör seçilebilmek için üçte iki çoğunluk şartı aranıyor.