Belçika Türk imamlara vize vermedi

Belçika Türk vatandaşı dört imamın uzun süreli vize talebini reddetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre Belçika Yabancı Uyuşmazlıkları Konseyi, vize talebini geri çeviren uyumdan sorumlu müsteşar Theo Francken'in bu kararına destek verdi.

İlgili haberlerde, Francken'in devlet tarafından tanınmayan camilerde vaaz vermek istedikleri gerekçesi ile bu yıl içinde 12 Türk imamın vize başvurusunu kabul etmediğine de yer verildi. Belçika basını Francken'in imamların vize başvurularını değerlendirirken, görev almak istedikleri camilerin devlet tarafından tanınıp tanınmadığını gözönünde bulundurarak, buna göre karar verdiğini ve tanınmayan camilerle ilgili tavrının da Yabancı Uyuşmazlıkları Konseyi'nce desteklendiğini aktardı.

Hukuki mücadele yolu açık

Vize başvurusu reddedilen imamlardan 10'u, din özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Belçika Yabancı Uyuşmazlıkları Konseyi ise imamların Belçika dışında yaşadıklarından dolayı Belçika hukuku kapsamına alınamayacağına kanaat getirdi. İmamların hukuki mücadeleyi Belçika Yüksek İdare Mahkemesi'ne ve daha sonra Strasbourg'taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma hakları bulunuyor.

Belçika gazetesi La Libre'ye göre ülkede Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na yakın duran 65 cami bulunuyor. Yaklaşık 30 caminin ise Milli Görüş örgütünün etkisi altında olduğu bildiriliyor. Bu örgüt Almanya'da radikal İslamcı faaliyetler şüphesi nedeni ile anayasayı koruma örgütleri tarafından izleniyor. Bir diğer Belçika gazetesi Grenzecho ise 2015 yılı verilerine göre ülkede yaklaşık 300 cami bulunduğunu ancak bunlardan yalnızca 82 tanesinin devlet tarafından kabul gördüğünü bildiriyor. Belçika devleti, kabul gören camilerde görev yapan imamların maaşlarının bir bölümünü üstleniyor. Belçika hükümeti geçen şubat ayında, imamların eğitimini desteklemek için 3,3 milyon euro kaynak ayırmanın planlandığını duyurmuştu.

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KNA/DW, ET/BÖ