T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika solaryumu yasaklamaya hazırlanıyor

Solaryum cihazlarından yayılan radyasyon miktarı, kabul edilebilir sınırın çok üzerinde

27 Haziran 2017 15:44

Belçika Yüksek Sağlık Kurulu, cilt kanseri riski nedeniyle solaryum yoluyla bronzlaşmanın yasaklanmasını istedi. Ekonomi Bakanlığı, bronzlaşma merkezleriyle görüşerek, yasak kararını uygulamaya hazırlanıyor.

Daha önce yapay bronzlaşma konusunda katı kurallar koyan Belçika Yüksek Sağlık Kurulu, solaryum ve yapay ultraviyole ışınlar saçan aletlerin tamamen yasaklanması gerektiğini açıkladı.

Kurula göre, solaryum cihazlarından yayılan radyasyon miktarı, kabul edilebilir sınırın çok üzerinde. Bu da çok ciddi cilt kanseri riski yaratıyor ve bu ışınların insan cildine zarar vermesini engelleyecek bir önlem de mevcut değil.

Yüksek Sağlık Kurulu'na göre solaryumun tek avantajı vücutta D vitamini oluşumuna katkı yapması. Ancak, verdiği zarar göz önüne alındığında bunun hiçbir önemi kalmıyor.

Belçika Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, sektör temsilcileri ile tamamen yasaklama önerisini görüşeceklerini söyledi.

Belçika 'daki solaryum işletmecilerinin 1 Eylül'den itibaren tüketicilere yönelik zorunlu olarak, "Solaryum kullanımı kansere neden olabilir " yönünde uyarılar yapması kararlaştırılmıştı.

Hollanda da benzer adım atabilir

Hollanda Sağlık Kurulu sözcüsü ise, kapatma konusunda henüz bir tavsiyede bulunmadıklarını belirterek, Belçika'nın kararının, solaryumun zararları konusunda kapsamlı araştırma yapılmasına neden olacağını söyledi.

Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dermatolog Jorrit Terra, Belçika'nın solaryumu yasaklama kararının bu tartışmayı Hollanda'da alevlendirmesini bekliyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan Terra, "Hollanda'da tamamen yasaklanması zor görünüyor ama çok az insan solaryumun cilt kanserine yol açtığından habersiz" dedi.

ETİKETLER

BelçikaSolaryumYasaklamayaHazırlanıyorHollandaZararlıSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24