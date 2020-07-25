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Koronavirüs

Belçika sokaklarında maske takmak zorunlu oldu

25 Temmuz 2020 13:04

Belçika Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok şehirde cadde, bulvar ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirdi. Maske takmayanlara ceza uygulanacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes geçtiğimiz günlerde yeni alınan önlemleri açıkladı. Bu kararlar çerçevesinde, Belçika genelinde birçok cadde, bulvar ve sokaklarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Belçika genelinde daha önce AVM, mağaza, market, ibadethane, sinema ve tiyatro salonları ve konferans gibi toplantılarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Otobüs, tren ve tramway gibi bütün toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu da devam ediyor.

Uygulamanın bugünden itibaren başladığı ve maske takmayanlara ceza uygulanacağı ifade edildi.

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