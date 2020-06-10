Belçika Prensi Joachim'e Koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden 10 bin 400 Euro para cezası

Belçika Prensi Joachim, geçen ay ülkedeki kısıtlama kurallarını ihlal ederek, İspanya'nın güneyindeki Cordoba kentine gittiği 10 bin 400 Euro para cezası ödeyecek.

Belçika Kralı Philippe'in yeğeni olan Prens Joachim, geçen ay sarayın açıklamasına göre bir stajyerlik fırsatı ve "aile toplantısı" için İspanya'ya gitmişti.

Daha sonra prense yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış ve sağlık yetkilileri temas ettiği herkesle iletişime geçmek zorunda kalmıştı.

Prens, cezayı 15 gün içinde yatırırsa, bu miktarın yarısını ödeyebilecek.

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