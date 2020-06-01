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Dünya

Karantina kurallarını çiğneyip partiye giden Belçika Prensi Koronavirüs'e yakalandı

İspanya'da gerçekleşen partiye 27 kişi katıldı

01 Haziran 2020 11:26

İspanya'da bir partiye katıldıktan sonra yeni tip Koronavirüs'e yakalanan Belçika Prensi Joachim, pişman olduğunu söyledi. Prens Joachin, "Sonuçlara katlanacağım" dedi. 

Belçika Kralı Phillipe'in 28 yaşındaki yeğeni Prens Joachim, staj yapmak için gittiği İspanya'da 27 kişinin katıldığı bir partiye gitti. 15 kişiden fazla toplanmalar yasakken kuralın çiğnendiği partiye katılan Prens Joachim Covid-19'a yakalandı. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Prens, "Karantina kurallarına uymadığım için özür dilerim." dedi. Hafif Covid-19 semptomları gösteren Prens, "Yaptığımın sonuçlarına katlanacağım" ifadelerini kullandı. 

Polis, Córdoba'da gerçekleşen parti hakkında soruşturma başlattı. 

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