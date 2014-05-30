'Belçika polisi Türk gence işkence yaptı' iddiası

Belçika’nın başkenti Brüksel’de evine giderken sivil polisler tarafından gözaltına alınan Alphan ailesinin 17 yaşındaki çocukları Hasan Alphan, suçsuz yere polisten dayak yediğini ve işkence gördüğünü iddia etti. Brüksel’in Anderlecht mahallesinde oturan Hasan Alphan, parkta futbol oynayıp evine dönerken sivil polisler tarafından ansızın arkasından vurularak yere yatırıldığını ve polisler tarafından dövüldüğünü, işkence gördüğünü açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ender Duruel’in haberine göre, Brüksel’in Anderlecht mahallesinde hiçbir suçu yokken polis tarafından evine giderken sokakta ansızın gözaltına alınan Hasan Alphan “Ben parkta top oynadım eve doğru geliyordum, karşıdan, karşıya koşarak geçtim ve tam karşıya geçtiğimde arkamdan bir adam koşuyordu, adam üstüme atladı, beni yere attı, dövmeye başladı, ben ne olduğunu anlayamadan, beni sürükleyip arabaya bindirdiler. Ben ne oluyor dediğimde cevap vermediler ve arabaya bindirdiklerinde, kelepçe taktıklarında polis olduklarını anladım. Bana arabada yumruk attılar, suçumu söylemediler arabada, suçsuz yere vurdular karakola götürdüler. Beni en çok arabanın içinde dövdüler, yüzüme gözüme vurdular. Bir hırsızlık olmuş, hırsızlık yapan birinin eşofmanı bana benzediği için beni dövdüler.

Hani Avrupa’da insan hakları vardı

Polis tarafından işkence gördüğünü iddia eden Hasan Alphan’ın babası Yaşar Alphan “Bu olay bizi çok sarstı, oğlumu çok iyi tanıyorum, böyle bir suçu yok. Bize hiç polis haber vermedi, mahalleden birileri oğlunuzu polis götürdü diye bize haber verdiler. Biz de hemen polisliğe gittik, oğlumun bir polislikte olduğunu öğrendik, oraya gittik ancak bize oğlumuzu göstermediler, bizi polislikten kovdular. Oğlunuz çanta çaldı dediler, ben oğlum yapmaz dediğimde, biri yapmış o da yanındaymış dediler, benim oğlum yapmaz. Ben bu polisi mahkemeye vereceğim, bizim burada kimsemiz yok, kime başvuracağımızı bilmiyoruz, bizi destekleyen kimse yok, ben bu polisten şikâyetçiyim. Benim başıma geldi yarın bir başkasının başına gelmesin. Tamam, suçluda olsa bu suçsuz polis dövmüş oğlum 17 yaşında suçsuz yere işkence gördü. Suçsuz yere nasıl döverler, suçlu da olsa dövülmez, 17 yaşındaki çocuğu nasıl bu şekilde döversiniz. Burası Afrika mı, Suriye mi ben anlamıyorum, nasıl dövüyorlar, hani bu insan hakları dedikleri şey nedir, ben bunu da anlamamaya başladım. Hani Avrupa’da İnsan Hakları var, nasıl bir insan hakkı var, çocuğun hiçbir suçu günahı yok”

Alphan Ailesi polisten şikayetçi olacaklarını dile getirdi.