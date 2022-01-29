Belçika, pasaportunun sayfalarına Tenten, Şirinler ve Red Kit'i taşıdı

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Belçika; sanatçılarının yarattığı, dünyanın dört bir yanındaki insanların çocukluğuna damga vurmuş çizgi karakterleri pasaportlarına taşıdı.

7 Şubat'tan itibaren kullanıma sokulacak pasaportlarda Tenten, Şirinler ve Red Kit bulunacak.

Paylaşılan videoda pasaportun sayfalarında Tenten'in ay roketi, arkadaşı Kaptan Haddock'un Moulinsart Malikanesi ve Şirinler çizgi romanlarından ünlü sahneler olduğu görülüyor.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, pasaportun güvenliğinin de geliştirildiğini ve artık kopyalanmasının çok daha zor olacağını ifade etti.