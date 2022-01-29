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Dünya

Belçika, pasaportunun sayfalarına Tenten, Şirinler ve Red Kit'i taşıdı

Yeni pasaportlarda ünlü Belçikalı çizerlerin çizgileri yer alıyor

29 Ocak 2022 11:11

T24 Dış Haberler

Belçika; sanatçılarının yarattığı, dünyanın dört bir yanındaki insanların çocukluğuna damga vurmuş çizgi karakterleri pasaportlarına taşıdı. 

7 Şubat'tan itibaren kullanıma sokulacak pasaportlarda Tenten, Şirinler ve Red Kit bulunacak.

Paylaşılan videoda pasaportun sayfalarında Tenten'in ay roketi, arkadaşı Kaptan Haddock'un Moulinsart Malikanesi ve Şirinler çizgi romanlarından ünlü sahneler olduğu görülüyor.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, pasaportun güvenliğinin de geliştirildiğini ve artık kopyalanmasının çok daha zor olacağını ifade etti. 

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