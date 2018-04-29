Belçika ordusunun hava gösterisinde pilot helikopterden düştü

Belçika ordusunun Liege kenti yakınlarındaki Amay kasabasında yaptığı hava gösterisi sırasında, bir pilotun helikopterden düştüğü bildirildi.

Ordu, helikopter birkaç yüz metre havadayken düşen pilot için arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Agusta A-109 türü helikopterde pilot ve yardımcı pilotun dışında üç asker daha vardı. Bu askerler paraşütleriyle atlarken, pilot ve yardımcı pilotunun paraşütlerinin olmadığı belirtildi.

Yardımcı pilot, üç askerin helikopterden atlamasına yardım ettikten sonra pilotun yerinde olmadığını gördüğünü söyledi. Yardımcı pilot daha sonra helikopteri güvenli bir şekilde indirdi.

Pilotun düşüş nedeni bilinmiyor.