Belçika'nın Seul Büyükelçisi, eşinin karıştığı 'tokatlama' olayı nedeniyle geri çağırıldı

Wilmes, Belçika'nın Seul Büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşinin alışveriş yaptığı mağazadaki çalışanlara tokat atması nedeniyle iki ülkede de uzun süre konuşulan olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Wilmes, Belçika ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin çıkarı için büyükelçinin görev süresini bu yaz sonlandırmanın en doğru karar olacağını bildirdi.

Büyükelçi Lescouhier'in eşi Xiang Xueqiu'nun alışveriş sırasında kıyafet denerken "hırsızlıkla" suçlanmasının ardından iki mağaza çalışanına tokat attığı belirtilmişti.

Güney Kore basınında güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanan olay, ülkede tepkiye neden olmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Xiang Xueqiu'nun tokat attığı iki çalışan ile buluşarak kendilerinden özür dilediğini duyurdu. Büyükelçi Lescouhier de daha önce büyükelçiliğin sosyal medya hesabından eşi adına özür dilemişti.