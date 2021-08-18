Belçika'nın en eski Formula 1 pistlerinden Spa-Francorchamps'un CEO'su, kocası tarafından öldürüldü

Belçika’da Spa-Francorchamps Formula 1 pistinin CEO’su Nathalie Maillet, kocası tarafından vurularak öldürüldü.

Fox Sports’ta yer alan habere göre, Nathalie Maillet pazar günü Belçika’daki evinde ölü bulundu.

Polis, olay günü Maillet’in sevgilisi Ann Lawrence Durviaux ile evde olduğunu, kocası Franz Dubois’nın o anda eve girdiğini aktardı. Dubois’nın yanındaki silahla iki kadını da vurarak öldürdüğü, daha sonra da kendini vurduğu belirtildi.

Savcı “Elimizdeki bilgilere göre, olay yerindeki erkek önce silahla iki kadını vurarak öldürdü sonra kendini öldürdü” dedi.

Maillet, 2016 yılında Spa-Francorchamps’ın CEO’su olmuş, ilk Grand Prix ev sahipliğini 1925’te yapan pistin modernleştirilmesinde rol oynamıştı.