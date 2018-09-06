Belçika Milli Takımının yıldızı Walle, İnegöl Belediyespor'da

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - TRANSFERDE yerli harekatını tamamlayıp yabancı sporculara yönelen Voleybol Efeler Ligi temsilcisi İnegöl Belediyespor, Belçika’nın Lindemans Aalst takımında forma giyen Belçika milli takımının tecrübeli pasör çaprazı Gert Van Walde ile anlaştı.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Voleybol Efeler Ligi temsilcisi İnegöl Belediyespor, yerli oyuncu transferlerini noktalayıp gözünü yabancı transferlere dikti. 11 yerli oyuncuyu kadrosuna katan Turuncu-Lacivertli kulüp, yabancı oyuncu transferinde de ince eleyip sık dokuyarak güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

BELÇİKALI YILDIZ İLE ANLAŞILDI

İnegöl Belediyespor, başarıyla sürdürülen transfer çalışmaları sonucunda Belçika’nın Lindemans Aalst takımında forma giyen Belçika milli takımının başarılı pasör çaprazı Gert Van Walde ile anlaştı. Milli takımda 165 maçın üzerinde forma giyen ve kariyeriyle göz dolduran 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ilk kez Türkiye’de bir kulüpte oynamaya hazırlanıyor.

İDDİALI BİR KADRO KURMAK İSTİYORUZ

Walde için İnegöl Belediyespor kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Alper Taban ile kulüp yöneticileri katıldı. İmza töreni öncesi bir açıklama yapan Başkan Taban, “Belediyespor voleybol takımımız transferlere devam ediyor. Biliyorsunuz hedeflerimize ulaşabilmek adına güçlü bir yönetim, güçlü bir teknik heyet ve güçlü bir sporcu kadrosuyla inşallah bu yıl da iddialı bir şekilde hedeflerimize varmak istiyoruz. Takımımızın transferlerinin büyük çoğunluğunu tamamladık. Yabancı sporcularımızla ilgili süreci de tamamlamak üzereyiz. Bugün Gert Van Walle ile sözleşme imzalamak üzere bir aradayız. Kendisi Türkiye’de ilk defa İnegöl Belediyespor takımımızda görev yapacak. Belçika milli takımında 165 maçın üzerinde forma giymiş ve kariyeri başarılarla dolu olan bir kardeşimiz. Kendilerine burada oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah takımımıza güç katacaktır. Transferimizin kulübümüze ve beraberinde şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İLK İZLENİMLERİM HARİKAYDI

İmzayı atarak turuncu lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncu Gert Van Walle ise “Türkiye’de ve İnegöl Belediyespor’da ilk izlenimlerim harikaydı. Antrenman alanları açısından imkanları geniş bir kulüp. Sıkı çalışmak zorundayız. Ama biz sıkı çalışmaya alışkınız sporcular olarak. Bu tüm imkanları göz önünde bulundurduğumuzda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Artık bu sonuçları almak bize bağlı. Sıkı çalışıp kulübün hedeflerine ulaşması için mücadele edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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