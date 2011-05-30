-BELÇİKA MESAİSİ SÜRÜYOR TEGELEN (A.A) - 30.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Takım, Hollanda kampında günü iki idmanla geçirdi. ''Ay Yıldızlılar'' teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde Sportpark Bakenbos'ta günün ikinci çalışmasını yaptı. İlk yarım saati basına açık olan antrenmanda milliler pas çalışmaları yaptı. Sakatlığı nedeniyle tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Gökhan Gönül, antrenmana katılmadı. Gökhan'ın kamp yapılan otelde tedavi ve çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, bugün sahada hafif çalışma yaptırılan futbolcunun durumunun 1 Haziran Çarşamba günü netlik kazanabileceği öğrenildi. Milli takımın antrenmanını Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve milli takımlar sorumlusu Levent Kızıl da takip etti. (A) Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek. Bu arada, milli takımın antrenmanını izlemeye gelen çok sayıda gurbetçi vatandaş, teknik direktör Hiddink'in izniyle basın mensuplarının görüntü alabildiği bölümde çalışmayı izledi.