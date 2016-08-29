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Deutsche Welle

Belçika Kriminoloji Enstitüsü'nde patlama

Brüksel'deki Kriminoloji Enstitüsü'nde patlama meydana geldi. Binanın boş olduğu saatlerde meydana gelen patlamada yaralanan olmadığı bilgisi verilirken, patlamanın nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

29 Ağustos 2016 14:44


Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Ulusal Kriminoloji Enstitüsü'nde pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz kesinlik kazanmazken, Belçika basını bir otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği iddiasına yer veriyor. Bir itfaiye sözcüsü de olayın kaza olduğundan yola çıkmadıklarını açıkladı.

Binanın boş olduğu saatlerde gerçekleşen patlamada, kimsenin yaralanmadığı bildirildi. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, patlama büyük hasara yol açtı.

Mart ayında Brüksel'de aynı gün Zavantem Havalimanı'nda iki ve Brüksel metrosunda bir saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 300'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Brüksel'deki Kriminoloji Enstitüsü, Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir bilimsel yerleşke ve ülkedeki şüpheli kişiler de dahil vakalara yönelik kanıtları analiz ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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