Belçika Kriminoloji Enstitüsü'nde patlama



Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Ulusal Kriminoloji Enstitüsü'nde pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz kesinlik kazanmazken, Belçika basını bir otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği iddiasına yer veriyor. Bir itfaiye sözcüsü de olayın kaza olduğundan yola çıkmadıklarını açıkladı.

Binanın boş olduğu saatlerde gerçekleşen patlamada, kimsenin yaralanmadığı bildirildi. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, patlama büyük hasara yol açtı.

Mart ayında Brüksel'de aynı gün Zavantem Havalimanı'nda iki ve Brüksel metrosunda bir saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 300'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Brüksel'deki Kriminoloji Enstitüsü, Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir bilimsel yerleşke ve ülkedeki şüpheli kişiler de dahil vakalara yönelik kanıtları analiz ediyor.