Belçika Kraliyet ailesinde ilk: Kral Phillipe ülkesinin sömürgeci geçmişinden 'derin pişmanlık' duyduğunu açıkladı

Belçika Kralı Phillipe, şu anki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti olan Kongo'daki sömürgecilik döneminde yaşanan şiddet için pişmanlıklarını dile getiren ilk tahttaki kral oldu.

Belçika Kralı Philippe, bağımsızlığının 60. yıldönümünü kutlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’ye bir mektup göndererek pişmanlığını iletti. Kral Philippe, “Geçmişin bu yaraları için en derin pişmanlığımı ifade etmek istiyorum, ki onun acısı, bugün hâlâ toplumlarımızda var olan ayrımcılıkla tekrar depreşti” ifadelerini kullandı.

Belçika’nın Kongo’da sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un adını anmayan Philippe, bu dönemde ‘kolektif hafızaya işlenen şiddet ve zulüm eylemleri gerçekleştirildiğini’ belirtti. Philippe, “1908 ile 1960 arasında devam eden sömürge dönemi ayrıca acı ve aşağılanmaya yol açtı” dedi. Irkçılığın her türlüsüne karşı olduğunu belirten Kral Philippe, Belçika Parlamentosunun sömürgeci geçmişe ilişkin araştırma yapılmasına dair başlattığı çalışmaları desteklediğini belirtti.

Phillipe, Belçika Kraliyet ailesinden sömürgecilik geçmişine dair açıklama yapan ilk isim oldu.