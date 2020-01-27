Belçika Kralı II. Albert, 7 yıldır reddettiği sanatçı Delphine Boël'in biyolojik babası olduğunu itiraf etti

Belçika Kralı II. Albert, yaklaşık 7 yıldır resmen tanınmak için hukuk mücadelesi veren sanatçı Delphine Boël'un biyolojik babası olduğunu itiraf etti.

Belçika Kraliyet avukatı Alain Berenboom, 85 yaşındaki kralın, yapılan DNA incelemesi sonrasında bu gerçeği kamu oyu ile paylaşma kararı aldığını açıkladı.

Belçika Yüksek Mahkemesi, geçen ay, Kral II. Albert'in, DNA sonuçlarının açıklanmaması amacıyla yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti.

Mahkemenin, DNA testi sonuçlarının kamuoyuna açıklanması yönündeki kararı üzerine, Belçika Kralı, yasal olarak 51 yaşındaki sanatçı Delphine Boël'un babası olduğunu kabul etti.

Kraliyet avukatının açıklamasına göre, "Kral Albert, bu acı süreci vicdanla sonlandırmaya" karar verdi. Albert, sanatçı Delphine Boël'un yasal babası olduğuna artık itiraz etmeyecek.

Bu kararla birlikte, Delphine Boël'un, Belçika Kraliyeti'nden miras talep etme hakkı doğdu. Ancak Belçika medyasına göre, 51 yaşındaki sanatçının prenses ünvanını talep edip etmeyeceği henüz belli değil.

Boël, daha önce yaptığı açıklamalarda, miras ya da para için dava açmadığını, tek amacının, biyolojik babası tarafından resmen tanınması olduğunu dile getirmişti.

Tahtını, 2013 yılında oğlu Filip'e bırakan Kral II. Albert, aynı yıl Delphine Boël tarafından açılan dava ile karşı karşıya kalmıştı. Albert'in biyolojik babası olduğunu savunan Boël, resmi tanınma için hukuk mücadelesi başlatmıştı.

DNA'nın gizli kalması talebi reddedildi

Belçikalı sanatçı, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunuyordu. Ancak Kral Albert, uzun süre bu iddiaya karşı çıktı.

Mahkeme de, Delphine Boel'un doğduğu tarihte Barones'in evli olduğu Jacques Boël'in biyolojik babası olmadığına karar verdi.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, Jacques Boël'in, Delphine'nin yasal babası olmadığı gerekçesiyle, Kral Albert'in inceleme için DNA örneği vermesi gerektiğine hükmetti. Kral'ın, DNA örneği vermediği her gün için 5 bin euro ceza ödemesi kararlaştırıldı.

Mayıs 2019'da DNA örneği veren Belçika Kralı, sonuçların gizli kalması için mahkemeye başvurdu. Ancak geçen Aralık ayında Yargıtay, Kral'ın bu talebinin kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine, Brüksel Temyiz Mahkemesi, Boel ile Kral Albert II'nin DNA örneklerini karşılaştırarak, sonucu kamuoyu ile paylaşma kararı aldı.