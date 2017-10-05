Belçika: Kemoterapisiz 'kanser tedavisi'

Belçika'da Celyad adlı biyoteknoloji şirketi, geliştirdikleri ilaç sayesinde daha önce hiçbir tedaviye olumlu yanıt vermeyen bir lösemi (kan kanseri) hastasının, kemoterapiye gerek kalmadan iyileştirildiğini açıkladı.

Belçikalı şirkete göre, bu dünyada kanser tedavisi açısından bir ilk.

Şirket, kanser hastalarında bağışıklık sistemini güçlendiren bir ilaç üzerinde çalışıyor. Bu ilaçla birlikte hastanın vücudundan hücreler alınarak, genetik olarak değiştiriliyor.

Böylece ilacın kanser hücrelerini daha kolay tanıyıp, onları ortadan kaldırması sağlanıyor.

Şirket sözcüsü Nicolas van Hoecke'nin verdiği bilgiye göre, ilaç ABD ve Belçika'daki kanser hastaları üzerinde denendi. Bazı hastalarda sonuç alınamazken, bir çeşit kemik iliği kanseri olan akut miyeloid lösemiye (AML) sahip bir hasta, tedaviye olumlu yanıt verdi.

"Kanserli hücreler tamamen yok oldu"

Daha önce uygulanan tedavileri sonuçsuz kalan hastaya düşük dozda ilaç verildi. Tedavi sonrası kanserli hücrelerin tamamen yok olduğu belirlendi.

Hastalık, kemoterapiye gerek kalmadan tedavi edildi. Sözcü Van Hoecke, kemoterapinin çok ağır bir tedavi yöntemi olduğunu ve insanların bundan kaçındığını belirterek, yeni geliştirdikleri ilaç tedavisinin bu açıdan bir umut olduğunu söyledi.

ABD'de her yıl 20 bin kişiye AML teşhisi konuyor. Hastalık, Avrupa'da da yaygın görülen kanser türlerinden biri.

Belçikalı şirkete göre, ilacın ilk ilk test aşamasında olumlu sonuçlar elde edilmesi umut verici bir gelişme.

Şirket sözcüsü Van Hoecke, daha önce kolon kanseri tedavisinde de olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurgulayarak, ilacın uzun vadede diğer kanser türlerinin tedavisinde de ilaç tedavisinde de kullanılabileceğini söyledi.