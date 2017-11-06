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Dünya
Deutsche Welle

Belçika Katalan politikacıları serbest bıraktı

İspanya hükümetinin görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont ve dört bakan, Belçika’da ifadelerinin alınması sonrasında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

06 Kasım 2017 15:32

İspanyol hükümetinin görevden almasının ardından Belçika'ya giden Katalonya özerk bölgesi başkanı Carles Puigdemont ve dört bakan, sorgu hakimine ifade verdikten sonra haklarında yurt dışına çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı. Beş Katalan politikacının kalacakları yerin adresini de Belçikalı makamlara bildirmesi gerekiyor.

Puigdemont ve Katalan bakanlar İspanya yargısının haklarında AB genelinde tutuklama kararı çıkarmasının ardından geçen perşembe günü Belçika polisine teslim olmuştu.

AB kurallarına göre Belçika yargısının Puigdemont ve bakanların iadesi hakkında 60 gün içinde karar vermesi gerekiyor. İstisnai durumlarda bu süre 30 gün daha uzatılabiliyor.

Madrid yönetimi Ekim sonunda Katalonya Parlamentosu‘nun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından anayasanın 155'inci maddesi uyarınca bölgedeki hükümeti ve meclisi feshetmiş, Katalan lider ve dört bakan Belçika'ya gitmişti. 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçime gidileceğini açıklayan Madrid yönetimi, o tarihe kadar bölgenin yönetim sorumluluğunu İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaría'ya verdi.

Puigdemont ve Katalan bakanlar isyan, isyana teşvik ve kamuya ait paraları kötüye kullanmakla suçlanıyor. İspanyol yargısı sadece isyan suçunun 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

DPA/AFP, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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